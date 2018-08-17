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17 Ağustos 2018 13:27

Başkan Saygılı: “Güvenli, huzur ve rahat bir bayram için tüm önlemler alındı”

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale’de vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat, güvenli ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Başkan Saygılı: “Güvenli, huzur ve rahat bir bayram için tüm önlemler alındı”

17 Ağustos 2018 13:27


Başkanı Mehmet Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Saygılı mesajında, “Sevgi ve kardeşlik duygularının güçlendiği, kırgınlıkların bir kenara bırakılarak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın doruğa ulaştığı, yoksulların gözetildiği, komşuların ve akrabaların unutulmadığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın huzur, mutluluk ve sevincini yaşıyoruz. Bayramlar, paylaşmanın, dayanışmanın, kucaklaşmanın, duygu birliğinin en üst noktaya çıktığı birlik ve beraberlik duygusu içinde milletçe kenetlendiğimiz özel günlerdir. Birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm hemşerilerimin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.




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