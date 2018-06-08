Başkan Saygılı: “Sevdamız millet sevdası”

Başkan Saygılı, bu kez Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile sahur yaptı. Türkiye’nin kötülüğünü isteyenlerin gece gündüz durmadığını ifade eden Saygılı, “Onlar gece- gündüz Türkiye’nin aleyhine plan yapıp proje üretiyorlar. Türkiye’de büyüme ve istikrarın devamı için bizlerde gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

“Sevdamız millet sevdası"

Saygılı, “16 yıldır Türkiye’de ve Kırıkkale’de devam edem istikrar bozulmamalı. Bizler AK Parti hükümetlerinin icraatlarını anlatarak halkımızdan bu icraatların devam edebilmesi için destek talep ediyoruz. Ülkemizde 16 yılda yaşanan istikrar ve büyümenin devamı 24 Haziran’da halkımızın AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımıza vereceği destek ile mümkün olacaktır. 24 Haziranda hem Cumhurbaşkanımızı yeniden seçecek hem de Mecliste AK Parti çoğunluğunu sağlayacağız. Bunun içinde görev bilincimizi hiçbir zaman kaybetmeden gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim sevdamız millet sevdası davamız millet davasıdır” dedi.

Milletvekili Adayı Salim Bozdemir’in de katıldığı sahurda Başkan Saygılı ve Bozdemir itfaiye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.