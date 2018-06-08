Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 15:50

Başkan Saygılı: “Sevdamız millet sevdası”

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri kapsamında seçim çalışmalarını sürdüren Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Adayı Salim Bozdemir ile İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan personellerle bir araya geldi.

Başkan Saygılı: “Sevdamız millet sevdası”

08 Haziran 2018 15:50


Başkan Saygılı, bu kez Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile sahur yaptı. Türkiye’nin kötülüğünü isteyenlerin gece gündüz durmadığını ifade eden Saygılı, “Onlar gece- gündüz Türkiye’nin aleyhine plan yapıp proje üretiyorlar. Türkiye’de büyüme ve istikrarın devamı için bizlerde gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.



“Sevdamız millet sevdası"


Saygılı, “16 yıldır Türkiye’de ve Kırıkkale’de devam edem istikrar bozulmamalı. Bizler AK Parti hükümetlerinin icraatlarını anlatarak halkımızdan bu icraatların devam edebilmesi için destek talep ediyoruz. Ülkemizde 16 yılda yaşanan istikrar ve büyümenin devamı 24 Haziran’da halkımızın AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımıza vereceği destek ile mümkün olacaktır. 24 Haziranda hem Cumhurbaşkanımızı yeniden seçecek hem de Mecliste AK Parti çoğunluğunu sağlayacağız. Bunun içinde görev bilincimizi hiçbir zaman kaybetmeden gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim sevdamız millet sevdası davamız millet davasıdır” dedi.


Milletvekili Adayı Salim Bozdemir’in de katıldığı sahurda Başkan Saygılı ve Bozdemir itfaiye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç