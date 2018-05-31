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31 Mayıs 2018 09:09

Başkan Saygılı’dan geleneksel kardeşlik iftarı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, geleneksel hale gelen kardeşlik iftarında kimsesiz çocuklarla bir araya geldi.

Başkan Saygılı’dan geleneksel kardeşlik iftarı

31 Mayıs 2018 09:09


Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırıkkale Belediyesi tarafından kimsesiz çocuklar için kardeşlik iftarı düzenledi. Düzenlenen iftarda Belediye Başkanı Mehmet Saygılı eşi Hilal Saygılı ile birlikte masaları tek tek gezerek çocuklar ile yakından ilgilendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında çocuklar unutulmaz bir iftar yaşadı.


Çocuklar ile uzun süre sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve eşi Hilal Saygılı çocuklarla bir arada olmaktan mutlu olduklarını ifade ettiler. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı iftarın ardından yaptığı konuşmada, "Bereketi, kardeşliğimiz, birlikteliğimizden gelen bir aydır ramazan ayı. Bugün de kardeşliğimiz adına birlikte olalım istedik. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette şehitlerden, annelerden, babalardan bahsedildiği gibi yetimlerden de bahsedilir. Biz bugün kardeşlerimizle bir arada olalım hasbihal edelim istedik. Beraber iftar ve dua yapmak istedik" ifadelerini kulandı.


Programın sonunda çocuklara Başkan Saygılı tarafından dondurma ikram etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.




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