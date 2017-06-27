Bayramı şenlikle kutladılar

Bu sene üçüncüsü düzenlenen şenlik Hüseyinbey Obalıları Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Hüseyinbey Obası Mahallesi İlkokulu bahçesinde yapıldı. Şenlikte köy halkı ve köy dışında yaşayan Hüseyinbey Obalı vatandaşlar kültürlerini devam ettirmenin sevincini paylaştı. Şenlik alanında eski bir Türkmen geleneği olan kıl çadırlar kuruldu. Bu çadırlarda gelen misafirler ağırlandı ve yöresel bir yemek olan etli pilav dağıtıldı. Oba derneği tarafından düzenlenen şenlikte şenliğe katılan vatandaşlar sanatçıların seslendirdiği yöreye özgü oyun havalarıyla eğlendi. Orta Anadolu’ya has ezgileriyle davul zurna ekipleri misafirlere bozlak havaları sundu. Davul ve zurna eşliğinde vatandaşlar halk ağzında ağırlama olarak bilinen halay havası ile sahip oldukları kültürel değerleri paylaşmanın heyecanını yaşadı.

“Kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz”

Hüseyinbey Obası köyü olarak kuruldukları alanda tarihi köklere sahip olduklarını dile getiren Hüseyinbey Obası Köyü Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Saydam, “Günümüzde kültürel değerlerimizin yok olmasına yönelik ciddi tehditler var. Sosyal medya adı verilen ağlar, cep telefonundaki oyunlar ve hayatımıza giren başka birçok modern şey, yanlış kullanımdan dolayı bizi kültürümüzden uzaklaştırıyor. Bu gibi etkinliklerle biz kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Katılım güzel bunu da başardığımızı umuyorum” dedi.

Hüseyinbey Obası köyünün kendileri için kardeş köy haline geldiğini belirten Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, “Düzenleyen ve emeği geçen bütün herkesi tebrik ediyorum ve gelecekte de bu tarz etkinliklerin devamını arzu ediyorum. Köyler bizim buluşma noktamız buradaki yaşamın, yaşantının bitirilmemesi gerekiyor. Senede en az bir kere sıla-i rahimin yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“Bu toprakların kıymetini bilin”

Açılışa gelmeden önce Seyyid Hasan Necati Efendi türbesini ziyaret ettiğini belirten Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, “Bu toprakların kıymetini bilin, Hüseyinbey Obası manevi değeri çok yüksek bir yer. Bu tarz etkinliklerin kıymetini bilmek gerek, birlikte olarak kültürümüzü hep birlikte yaşatalım” şeklinde konuştu.

Amaçlarının bu şenlikle köylülerin özlemlerini gidermek olduğunu belirten Hüseyinbey Obası Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Pelin Akkurt, “Bu şenliği geleneksel hale getirdik, bu sene üçüncüsünü yaptık. Her sene üzerine bir şey katarak daha güzel projelerle daha ileri götürmek istiyoruz, köyümüzü. Bu sene talep üzerine özellikle bayramda düzenledik şenliğimizi ve katılımda beklediğimizin daha üstünde oldu. Şenlikle hedeflediğimiz birlikteliğe ulaştık” dedi.

Şenlikte yapılan ikramlar, oynanan yöresel oyunlar ve düzenlenen hediye çekilişi sonrası şenlik sona erdi.