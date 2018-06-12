Binali Yıldırım: “Kırıkkale’ye 16 yılda 10 katrilyon yatırım yaptık”

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda halka hitap eden Başbakan Yıldırım, Kırıkkale’ye 16 yılda tam 10 katrilyon yatırım yapıldığını ifade ederek, “2002 yılında Kırıkkale 1 milyon dolar ihracat yapıyordu, şimdi artık 19 milyon dolar ihracat yapıyor. Kırıkkale’ye 15 yılda 807 yeni derslik kazandırdık, sınıflara düşen öğrenci sayısını 29’dan 17’ye indirdik. Kırıkkale’ye 16 yılda büyük yatırımlar yaptık. Göreve geldiğimiz den bu tarafa üniversitemize 5 fakülte, 5 meslek yüksekokulu yeniden açtık. 15 uygulama araştırma merkezi açtık, üniversitede Teknotek kurduk. Şimdi de üniversiteye güzel bir kongre merkezi yapıyoruz. Önümüzdeki yıl tamamlanacak, hayırlı uğurlu olsun. İlimizde 200 yataklı ihtisas hastanesi açtık mı? Açtık. İşte arkanız da Kırıkkale’nin sembolü olan Ulu Cami yaptık mı? 5 Adet birincisi sınıf sağlık tesisini yaptık mı, 37 milyon yatırımla 6 tane birinci basamak sağlı tesisi daha inşa ediyoruz” dedi.

“Ağır silah fabrikasını modernize etmeye devam ediyoruz”

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Değerli kardeşlerim, bakınız iktidara geldiğimizden bu yana ülkemizin gözde kuruluşu Makine Kimya grubunu modernize etmeye devam ediyoruz. Ağır silah fabrikasını modernize etmeye devam ediyoruz. Ağır silah fabrikasına sıvı demir çelik, vasıflı çelik üreten yeni bir fabrika açtık, hayırlı uğurlu olsun. Savunma İhtisas Organize Bölgesine yatırımcılar birer birer gelmeye başladılar."

“Yolları böldük, Türkiye’yi böldürmeyiz”

Kırıkkale’yi Çankırı’ya, Ankara’ya, Çorum’a Eskişehir’e, Yozgat’a bölünmüş yollara bağladıklarını belirten Yıldırım, "Değerli kardeşlerim, yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz, Kırıkkaleliler. Kırıkkale Kayseri köprülü kavşağı çalışmaları bu yıl içinde bitiyor, hizmete alınacak. Bir müjde daha veriyorum, 119 kilometrelik Ankara Delice yeni bir otoban yapıyoruz. Kırıkkale’nin hızlı treni de var, değil mi? 2019’un sonu hızlı tren açılışı yapılıyor. Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Sivas ver elini Erzincan, bizim memlekete buyurun orada kahvaltı edelim, yemek yiyelim, sohbet edelim. Hızlı tren açıldığında Ankara-Kırıkkale arası yarım saat, Ankara-Sivas arası bir saat 20 dakika, Kırıkkale-Samsun arası 1 saat 45 dakika, Kırıkkale-İstanbul arası 4 saat 40 dakika, Kırıkkale-Konya arası 2 saat 14 dakikaya düşecek” diye konuştu.