Büyük Anadolu Kırıkkalespor 3 günde 7 futbolcu transfer etti

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Büyük Anadolu Kırıkkalespor geçen hafta yapılan kongrede, aynı zamanda Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Harun Ulusoy, başkan seçilmişti. Bu sezon büyük başarılara imza atmak isteyen Büyük Anadolu Kırıkkalespor transfer atağına geçerek 7 futbolcuyu birden kadrosuna kattı. Kulüp binasında geçen Pazar günü ve bugün gerçekleştirilen imza törenlerinde Başkan Harun Ulusoy, transfer komitesi ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Kırmızı-lacivertlilerin kulüp binasında art arda yapılan sözleşme törenlerinde kaleci İlker Günay, Murat Demirezen, Mertcan Özsoy, Serge Alain Abaka, Hurşit Velioğlu, Abdurrahim Dağ ve Serkan Öztaşkın olmak üzere toplamda 7 futbolcu takımın renklerine bağlandı.

Transfer Komitesi adına açıklama yapan Büyük Anadolu Kırıkkalespor Kulübü Başkanı Harun Ulusoy, geçen günlerde 4 futbolcunun ardından 3 futbolcu ile daha anlaştıklarını belirterek, "Takım olarak taraftar yönetim, şehir, sponsorlarımız ile birlikte inşallah bir üst lige çıkacağız. İlk olarak hocamız ile anlaştık, ardından transferlerimizi gerçekleştirdik, hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından 4 futbolcuyu renklerimize kattık" dedi.