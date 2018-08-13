Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine dolar ve altınlarını bozdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serbest piyasalarda dolar kurunun 6 TL’nin üzerine çıkması nedeniyle yaptığı çağrıda yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulup ekonomiye kazandırmalarını istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine Kırıkkale’de iş adamı Haydar Albayrak evinde bulundurduğu 11 bin dolar ve yarım kilo altını kuyumcuya giderek bozdurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine dolar ve altınlarını bozdurduğunu ifade eden iş adamı Haydar Albayrak, "Malumunuz üzere ekonomik kriz oluşturmak isteyen algı operasyonu yapan cenahlar boş durmadı. 17-25 Aralık’ta, onun öncesinde Gezi olaylarında, ondan sonra 15 Temmuz hain darbe girişimiyle denediler ama bunların hiçbirinde başarılı olamayınca güçlü irade, güçlü bir millet ve başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğine hep fiyaskoya uğradılar, hep hezimete uğradılar. Sonuç olarak da ekonomik kriz çıkartmak için hamlelerini yapmaya başladılar. Biz de dedik ki gün birlik, kardeşlik ve beraberlik günü ayrışma zamanı değil, kenetlenme zamanı diye. Kırıkkaleli bir hemşehriniz, bir kardeşiniz iş adamı olarak Ankara’da yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımız var ama bu toprağın çocukları olduğumuz için bu kardeşliğimizin, bu beraberliğimizi Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu açıkça ilan etmek üzere bugün burada inşaat sektöründe olduğumuz için dolar, euro bulundurma alışkanlığımız yok. Öncesinde de Cumhurbaşkanımız açıklama yapmıştı, o emir üzerine kısmen elimizdekileri o an itibariyle çıkardık. Çocuklarımız için ayırdığımız nakitlerimizi de yabancı para olmak üzere 11 bin dolar ve yarım kilo altın olarak bugün burada Kırıkkale vilayetimde bozdurup Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu, bölünmemizin parçalanmamamızın mümkün olmadığını bir kere daha dilde lafta sözde değil icraat ortaya koymak için buradayız” diye konuştu.