Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 18:08

Elektrik akımına kapılan emekli astsubay toprağa verildi

Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki yazlığında plastik boru eklentisi yaparken elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Öçal’ın cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

Elektrik akımına kapılan emekli astsubay toprağa verildi

27 Temmuz 2018 18:08


Olay, 25 Temmuz Çarşamba günü Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Sarıyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su tesisatı çekmeye giden emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Öçal (50) plastik su borularını ısıtmak için ısıtma işlemi yaptığı esnada elektrik akımına kapılarak bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Öçal’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Delice İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Öçal, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Hayatını kaybeden Öçal’ın cenazesi otopsisi yapılması için Ankara’ya gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından Sarıyaka köyünde Cuma namazının ardından düzenlenen askeri tören ile cenaze namazı kılındı. Öçal’ın cenazesi köydeki aile mezarlığına defnedildi. Öçal’ın cenazesine, askeri yetkililerin yanı sıra ailesi, yakınları ve diğer vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç