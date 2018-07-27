Elektrik akımına kapılan emekli astsubay toprağa verildi

Olay, 25 Temmuz Çarşamba günü Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Sarıyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su tesisatı çekmeye giden emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Öçal (50) plastik su borularını ısıtmak için ısıtma işlemi yaptığı esnada elektrik akımına kapılarak bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Öçal’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Delice İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Öçal, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Öçal’ın cenazesi otopsisi yapılması için Ankara’ya gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından Sarıyaka köyünde Cuma namazının ardından düzenlenen askeri tören ile cenaze namazı kılındı. Öçal’ın cenazesi köydeki aile mezarlığına defnedildi. Öçal’ın cenazesine, askeri yetkililerin yanı sıra ailesi, yakınları ve diğer vatandaşlar katıldı.