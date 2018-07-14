Gazi ve şehit yakınları 15 Temmuz yemeğinde buluştu

Kırıkkale Valiliği tarafından şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin onuruna düzenlenen akşam yemeği, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kırıkkale Valiliği, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından polisevinde düzenlenen akşam yemeğinde Vali M. İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve protokol üyeleri gaziler ve şehit yakınlarının masalarına giderek sohbet etti.

‘15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü’ münasebetiyle dün başlamış olan bir dizi etkinlik kapsamında bir araya geldiklerini ifade eden Vali Haktankaçmaz, yarın da farklı programlarda, çeşitli programlarda anma etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.

"Bizden sonraki nesiller aynı ihaneti tekrar yaşamamalı"

Vali Haktankaçmaz, “15 Temmuz’da yaşananları, yaşadıklarımızı öncelikle unutmamamız lazım, sonra da unutturmamamız lazım. Bizden sonraki nesillerimize aktarmamız lazım. Bizler tabi o geceyi canlı yaşayan kişiler olarak, canlı şahitler olarak unutma sorunu ile karşı karşıya değiliz ama bizden sonraki nesil de aynı ihaneti tekrar yaşamamaları için bütün detayları bilmek zorundalar. Bu millet; Çanakkale’de hangi ruhla mücadele ettiyse, Kurtuluş Savaşı’nda aynı ruhla mücadele ettiyse, on yıllardır Türkiye’nin başına bela olan terörle aynı ruhla mücadele ettiyse, 15 Temmuz’da da aynı ruhla meydanlara çıktı, aynı ruhla savaş uçaklarına, tanklara, silahlara meydan okudu” dedi.

Bu vesileyle; bugüne kadar dünyanın pek çok yerinde bu aziz vatan için, bu millet için, bu din için, bayrak için şehit olan şehitleri bir kez daha rahmetle, minnetle yâd eden Haktankaçmaz, “Bir kısmı aramızda olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Ebediyete göç etmiş olan bütün gazilerimizi de şükranla, minnetle anıyorum” diye konuştu.

Akşam yemeği ve sonrasında İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın dua etmesinin ardından program sona erdi.

Programa, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda gazi ve şehit yakınları katıldı.