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16 Haziran 2018 17:12

Genç kadın Kızılırmak’ta boğuldu

Kırıkkale’de Kızılırmak kenarında ayağı kayması sonucu suya düşen 22 yaşındaki Zeynep Daldal, boğuldu.

Genç kadın Kızılırmak’ta boğuldu

16 Haziran 2018 17:12


Edinilen bilgiye göre, Bahşili ilçesinde komşusu ile birlikte Celal Bayar Parkı’na 22 yaşındaki Zeynep Daldal, saat 14.30’da Kızılırmak kenarında yürüyüş yaparken ayağı kayması sonucu suya düştü. Boğulma anını gören çevredeki vatandaşlar hemen Kırıkkale Belediyesi’ne ait can kurtaran ekibine haber verdi. Ekipler tarafından genç kadın sudan çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ve sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Daldal’ın cenazesi Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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