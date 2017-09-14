Genç kızlar final için mücadele ediyor

Tur maçlarında finallere gidecek iki takım Kırıkkale’de oynanan maçlarla belli olacak.
Tekli eleme usulünde 8 takımın mücadele edeceği maç programında oynanan ilk maçların kazananları arasında oynanacak maçlarla şampiyonluk adayları seçilerek final maçlarına katılmaya hak kazanacak.
13 Eylül’de oynanan ilk maçların sonuçları şöyle:
Denizüstüspor 3 - 0 Ortaklar Gençlikspor
Giresun Sanayispor 3 - 1 Soma Zaferspor
Karadeniz Ereğli Belediyesi 2 - 0 Beşiktaş
İlk Adım Bld. Yabancılar Pazarıspor 6 - 0 Kayseri Atletikspor
Maçlarda kazanan takımlar 15 Eylül Cuma günü saat 10’da oynanacak maçlarda finallere katılmak için mücadele edecek.