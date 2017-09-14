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14 Eylül 2017 13:04

Genç kızlar final için mücadele ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar Futbol Şampiyonası 2.

Genç kızlar final için mücadele ediyor

14 Eylül 2017 13:04

Tur maçlarında finallere gidecek iki takım Kırıkkale’de oynanan maçlarla belli olacak.


Tekli eleme usulünde 8 takımın mücadele edeceği maç programında oynanan ilk maçların kazananları arasında oynanacak maçlarla şampiyonluk adayları seçilerek final maçlarına katılmaya hak kazanacak.


13 Eylül’de oynanan ilk maçların sonuçları şöyle:


Denizüstüspor 3 - 0 Ortaklar Gençlikspor


Giresun Sanayispor 3 - 1 Soma Zaferspor


Karadeniz Ereğli Belediyesi 2 - 0 Beşiktaş


İlk Adım Bld. Yabancılar Pazarıspor 6 - 0 Kayseri Atletikspor


Maçlarda kazanan takımlar 15 Eylül Cuma günü saat 10’da oynanacak maçlarda finallere katılmak için mücadele edecek.




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