Girişimci kadınlar Türkiye finalinde

Eğitim sonunda kadın çiftçilerin hazırladığı projelerden komisyon tarafından ilk 10 proje değerlendirilmek üzere İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilirken, bu projelerden ilk 3’ü Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı.

Bakanlık tarafından değerlendirilen ilk 10 proje arasından seçilen; Delice ilçesinden Nur Alparslan ’Solucan Toprağa Verdi Can’, Bahşili ilçesinden Emine Uymaz ’Yerel Tohumlarımız Fide Oldu, Sofralarımız Lezzet Doldu’ ve Kırıkkale’den Pınar Özyön ’Üç Kız Bir Ana Serada Hep Beraber Doğal Tarıma’ projeleri Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı.

Kırıkkale İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tarımın her alanında üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek, uygulanabilecek projelerin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yapıldığını belirten Kırıkkale İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren yenilikçi, yaratıcı, kaynakları etkin - verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden ve rol model olan/olabilecek kadın çiftçiler tarafından hazırlanacak” denildi.

Projelerin kadın çiftçilerin hayatlarında bir farkındalık ve ivme kazandırılması, kırsalda kadın istihdamına katkıda bulunmasıyla tarımda başarılı kadın girişimcilerin giderek artmasını amaçladığını ifade eden Yılmaz, "Tarımda Kadın Girişimciliğin Güçlendirilmesi Programı ’Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor’ projesi kapsamında ilimizde 75 kadın çiftçimize girişimcilik eğitimi verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından kadın çiftçilerimiz projelerini hazırlayarak değerlendirme komisyonuna sundu ve komisyonca seçilen ilk 10 (on) proje değerlendirilmek üzere bakanlığımıza gönderildi" diye konuştu.

Yılmaz, İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanan ilk 3 projenin 12 Temmuz 2018 tarihinde İç Anadolu Bölgesi koordinatör ili Nevşehir’de yapılan bölgesel sertifika töreninde açıklandığını ifade etti.