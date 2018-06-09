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09 Haziran 2018 22:00

İftara yetişmek isterken kaza yaptılar: 6 yaralı

Kırıkkale’de iftara yetişmek isteyenlerin bulunduğu hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 1’i ağır 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İftara yetişmek isterken kaza yaptılar: 6 yaralı

09 Haziran 2018 22:00


Edinilen bilgiye göre, iftara yetişmek isteyenlerin bulunduğu Fatih Develi (35) idaresindeki 71 AB 573 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale’nin Bahşili ilçesi Atatürk Bulvarı’nda Recep Yulaf‘ın (25) kullandığı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile birlikte araçlarda bulunan yolculardan Gülşen Develi (30), Ayşenur Develi (5), Muhammed Hilmi Develi (9) ve Muhammed Numan Develi (1) yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazadaki yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Yaralılardan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gülşen Develi’nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.




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