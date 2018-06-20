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20 Haziran 2018 13:50

Kamyonetin çarptığı bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti

Kırıkkale’de kamyonetin çarptığı bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kamyonetin çarptığı bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti

20 Haziran 2018 13:50


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de Sanayi kavşağında sürücü Kadir G.’nin kullandığı 44 BJC 66 plakalı kamyonet, bisikletli Duran B.’ye (74) çarptı. Kaza sonucu yaklaşık 40 metre havaya savrulan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar önce 112 sağlık ekiplerini çağırdı, sonrasında ise sürücü Kadir G.’yi darp etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.


Sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından darp edilen sürücü Kadir G.’yi Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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