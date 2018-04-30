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30 Nisan 2018 16:58

Kandil günü hastaları unutmadılar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Nuh Dağdelen ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavisine devam eden vatandaşları ziyaret ederek Berat Kandillerini kutladılar.

Kandil günü hastaları unutmadılar

30 Nisan 2018 16:58


Berat Kandil’ini hastanede geçirmek zorunda kalan, tedavileri süren vatandaşları Kırıkkale AK Parti Teşkilatı üyeleri ziyaret ettiler. Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tekin Akça’nın eşlik ettiği ziyaret sırasında İl Başkanı Nuh Dağdelen ve beraberindekiler hastalarla tek tek ilgilendiler. Hastaların her birine çiçek bırakan yönetim kurulu üyeleri onların sıkıntılarını dinlediler, hastalıklarının ne durumda olduklarını sordular. Berat Kandilleri tek tek AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kutlanan hastalar, yapılan ziyaretten çok memnun kaldıklarını dile getirdiler.


Düzenledikleri ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Kandil günü hasta vatandaşlarımızı ziyaret edelim istedik. Cenab-ı Allah’ın bizlere günahlarımızdan arınma fırsatı verdiği böyle bir günde, yaş almış amcalarımızdan, teyzelerimizden ve tedavi olan rahatsız vatandaşlarımızdan helallik istedik. Tüm Müslüman aleminin Berat Kandili mübarek olsun, Allah bu gece vatandaşlarımızın Ramazan ayına berat ederek girmesine vesile olsun inşallah” dedi.




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