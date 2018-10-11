Kayıp zihinsel engelli genç mandırada sağ bulundu

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 7 gün önce kaybolan zihinsel engelli genç, Yahşihan ilçesinde bir mandırada sağ olarak bulundu.

Sulakyurt ilçesinde 7 gün önce kaybolan zihinsel engelli Ahmet Turan (24) bulundu. Turan'ın Yahşihan ilçesinde bir mandırada sağ olarak bulunduğu ifade edildi. Konuyla ilgili Sulakyurt Kaymakam Vekili Mücahit Öztürk tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet güçleri, Sulakyurt Belediyesi ve Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezi ve çevresinde 5 gün süren ortaklaşa arama-tarama faaliyetlerine rağmen şahsa ulaşılamamıştır. 10 Ekim tarihinde Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliğine gelen bir ihbarı değerlendiren emniyet güçlerimiz, Ahmet Turhan'ın Yahşihan ilçesinde bulunan Yalçın C.'ye ait mandırada olduğu bilgisine ulaşmıştır. Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçilerek, söz konusu mandırada yapılan aramada Ahmet Turan sağ olarak bulunmuş ve ailesine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.