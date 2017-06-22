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22 Haziran 2017 17:53

Kırıkkale Belediyesinden bayram tedbirleri

Kırıkkale Belediyesi tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı’na yönelik tedbirler alındı.

Kırıkkale Belediyesinden bayram tedbirleri

22 Haziran 2017 17:53


Kırıkkalelilerin kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde yapmalarına yönelik Yenimahalle, Yuva, Kırıkköyü mezarlıklarında Kırıkkale Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ilaçlama ekipleri haşere ile mücadele çalışmasını gerçekleştirdi ve mezarlıklardaki bakım çalışmaları yoğunlaştırıldı. Bunun yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Mezarlık bölgelerinde çalışmalarını sürdürerek çiçeklendirme çalışmaları yaptı. Yapılan düzenlemeler kapsamında Kırıkkale Şehitliğindeki tüm bakımlar çiçeklendirme çalışmaları ilaçlama gibi çalışmaları da yapılarak Ramazan Bayramı ziyaretlerine hazır hale getirildi.


Ayrıca, bu alanlarda yer alan mescit ve camilerin hijyeni için yapılan temizlik çalışmalarına da hız verildi.




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