Kırıkkale Belediyesinden bayram tedbirleri

Kırıkkalelilerin kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde yapmalarına yönelik Yenimahalle, Yuva, Kırıkköyü mezarlıklarında Kırıkkale Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ilaçlama ekipleri haşere ile mücadele çalışmasını gerçekleştirdi ve mezarlıklardaki bakım çalışmaları yoğunlaştırıldı. Bunun yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Mezarlık bölgelerinde çalışmalarını sürdürerek çiçeklendirme çalışmaları yaptı. Yapılan düzenlemeler kapsamında Kırıkkale Şehitliğindeki tüm bakımlar çiçeklendirme çalışmaları ilaçlama gibi çalışmaları da yapılarak Ramazan Bayramı ziyaretlerine hazır hale getirildi.

Ayrıca, bu alanlarda yer alan mescit ve camilerin hijyeni için yapılan temizlik çalışmalarına da hız verildi.