Kırıkkale Büyük Anadoluspor yeni sezona hazırlanıyor

Başkan Ulusoy futbolcularla bir araya gelerek tatlı ikramı yaptı.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Büyük Anadolu Kırıkkalespor Teknik Direktörü Harun Aydoslu yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı. Daha sonra iki takıma ayrılan kırmızı-lacivertli futbolcular, çift kale maç ile antrenmana devam etti.

Yeni sezonun hazırlıklarının aralıksız devem ettiğini belirten Teknik Direktör Harun Aydoslu, “2018-2019 sezonu birinci hazırlık kampı devam ediyor. Lige iyi başlamak istiyoruz lig sonunda bu şehrin layık olduğu bir üst lige çıkarmak istiyoruz, taraftarlarımız merak ediyor taraftar desteğine ihtiyacımız var. İnşallah sezonun sonunda mutlu sona ulaşacağız bizler üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

Kulüp Başkanı Harun Ulusoy ise, “Takımımız hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. İyi bir takım kurduk inşallah sezon sonunda şampiyon olacağız ve bir üst lige çıkacağız. Yönetim olarak teknik heyet olarak, şehir olarak bizler inandık. Sizlerin de inanmasını istiyoruz. Sözlere güveniyoruz. Bizler de her zaman takımımızın yanındayız sezona mutlu başlayıp mutlu tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Antrenman sonrası Kulüp Başkanı Ulusoy, Asbaşkanlar Can Saygılı, Ali Dolu, Ali Uluyüz’ün yanı sıra Genel Sekreter Mustafa Sevinç, Emre Delice çalışmaları hazırlık çalışmalarını izledikten sonra futbolculara tatlı ikram etti.