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04 Temmuz 2017 12:43

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığında görev değişimi

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığında görev değişimi

04 Temmuz 2017 12:43

Dairesince çalışmaları tamamlanan kararname ile 780 hâkim ve savcının yeri değişti. Değişiklik sonrası Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Erdoğan Bayrakdar atandı.


Hazırlanan kararname sonucunda görev yeri değişen Kasım Tüten, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunan Erdoğan Bayrakdar ise Kırıkkale’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı oldu.


İsmi firari FETÖ üyesi Adil Öksüz sorgulamalarında geçen, Öksüz’ün ifadesini alan ve tutuklanmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı olarak bilinen Savcı Cihan Ergün ise görev değişimi kararnamesi kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı görevinden Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.




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