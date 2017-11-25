Kırıkkale Kadın Platformundan 25 Kasım açıklaması

Platform üyelerini meydanda buluşturan basın açıklamasında konuşan CHP Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Güllü Aykut, “1930-1961 yıllarında, Dominik Cumhuriyeti’nde hüküm sürdüren diktatör Rafael Trujillo, 25 Kasım 1960’da 3 kadın aktivisti katlettirmiştir. Birleşmiş Milletler katledilen bu kadınlar adına 25 Kasım’ı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü olarak kabul etmiştir. Günümüzde kadına yönelik şiddet, tüm dünyada acımasızlığıyla sürmektedir. Kadınlara sadece eşleri veya aile bireyleri tarafından değil, devletler tarafından da şiddet uygulanmaktadır. Ülkemizde de kadına yönelik şiddet konusunda devlet tarafından yapılan çalışmalar yaraya merhem olmamıştır. Önemli olan şiddet uygulanmasından sonra bir takım müdahalelerin değil, şiddetin uygulanmasının önüne geçilmesidir” dedi.