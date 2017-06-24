Kırıkkale Kavşağı’ndan günde 80 bin araç geçiş yapıyor

43 ilin kavşak noktasında bulunan Kırıkkale’de bayram trafiği yoğunluğu sürüyor. Devam eden yoğun trafik sebebiyle Kırıkkale Bölge Trafik Müdürlüğüne bağlı ekipler kontrollerini sıklaştırdı ve kavşağın belli noktalarında Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa denetim uygulamaları gerçekleştirdi. Denetim uygulamalarında, uygulamayı düzenleyen birimlerce sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu ve sürücülere hayırlı bayramlar dilekleri iletildi.

Denetim uygulamalarını, uygulama alanında takip eden Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, “Kırıkkale bildiğiniz gibi 43 ilin geçiş noktası, kavşak noktası, özellikle Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Karadeniz’e geçen bütün araçlar buradan geçiyor. Ankara’dan bu yöne gelen araçların sayısı geçen seneye göre aynı ortalama 80 bin civarında, daha da artabilir azaladabilir. Çok yoğun bir trafik sirkülasyonu var. Bu bayramda biz özellikle vatandaşlarımız rahat rahat güvenli bir şekilde yolculuk etsin diye ciddi bir şekilde trafik tedbirlerimizi aldık, inşallah kazasız, belasız yolculuklar diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Emniyet kemerlerinizi bağlayın”

Biz köprülerde ve kavşak noktalarında da transit geçişi hızlandıracak şekilde tedbirlerde aldıklarını belirten Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu sürücülere tavsiyelerde bulundu. Çorumlu, “Sürücülerimiz emniyet kemerlerini taksınlar, dikkatli olsunlar, uykusuz kullanmasınlar ve kurallara uysunlar. Bu bayram inşallah kötü haberlerin olmadığı güvenli yolculuklar ve herkese iyi bayramlar diliyoruz” dedi.