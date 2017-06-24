Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 22:10

Kırıkkale Kavşağı’ndan günde 80 bin araç geçiş yapıyor

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, bayram dönemlerinde günlük ortalama 80 bin aracın Kırıkkale Kavşağı’ndan geçtiğini belirtti.

Kırıkkale Kavşağı’ndan günde 80 bin araç geçiş yapıyor

24 Haziran 2017 22:10


43 ilin kavşak noktasında bulunan Kırıkkale’de bayram trafiği yoğunluğu sürüyor. Devam eden yoğun trafik sebebiyle Kırıkkale Bölge Trafik Müdürlüğüne bağlı ekipler kontrollerini sıklaştırdı ve kavşağın belli noktalarında Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa denetim uygulamaları gerçekleştirdi. Denetim uygulamalarında, uygulamayı düzenleyen birimlerce sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu ve sürücülere hayırlı bayramlar dilekleri iletildi.


Denetim uygulamalarını, uygulama alanında takip eden Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, “Kırıkkale bildiğiniz gibi 43 ilin geçiş noktası, kavşak noktası, özellikle Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Karadeniz’e geçen bütün araçlar buradan geçiyor. Ankara’dan bu yöne gelen araçların sayısı geçen seneye göre aynı ortalama 80 bin civarında, daha da artabilir azaladabilir. Çok yoğun bir trafik sirkülasyonu var. Bu bayramda biz özellikle vatandaşlarımız rahat rahat güvenli bir şekilde yolculuk etsin diye ciddi bir şekilde trafik tedbirlerimizi aldık, inşallah kazasız, belasız yolculuklar diliyoruz” şeklinde konuştu.



“Emniyet kemerlerinizi bağlayın”


Biz köprülerde ve kavşak noktalarında da transit geçişi hızlandıracak şekilde tedbirlerde aldıklarını belirten Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu sürücülere tavsiyelerde bulundu. Çorumlu, “Sürücülerimiz emniyet kemerlerini taksınlar, dikkatli olsunlar, uykusuz kullanmasınlar ve kurallara uysunlar. Bu bayram inşallah kötü haberlerin olmadığı güvenli yolculuklar ve herkese iyi bayramlar diliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
KIRIKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:12
  • Öğle :13:00
  • İkindi :16:58
  • Akşam :20:26
  • Yatsı :22:23
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!