Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hazırlanan milli istihdam seferberliğinin yaygınlaşması için çalışmaların yapıldığını belirten Çalışma ve İş Kurumu Kırıkkale İl Müdürü Yasin Tekin, imzalanan protokolün içeriğini sinevizyon aracılığıyla anlattı.

“Bir senden bir benden esnafımızın yanınızdayız”

Tekin, “1 Senden 1 Benden” olarak adlandırdığımız teşvikimizle daha kısıtlı imkânlarla faaliyetlerini sürdürmeye çalışan 1-3 çalışanı olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi bulunan işverenlerimize 2018 yılında destek olacaklarını belirtti.

“Bu destek asgari ücret üzerinden hesaplanacak olup, 18-25 yaş grubunda olan ve çalışma hayatına dahil olacak her iki sigortalı için bu destek 2018 yılı Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere sigortalının işe alındığı ayı takip eden aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanacaktır” dedi.

Tekin, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Kadınlarımızın işgücü piyasasına daha fazla katılmalarını ve toplumsal hayatta daha fazla yer almalarını hem teşviklerimiz hem de sunduğumuz hizmetlerimizle destekliyoruz. Mesleksizlik sorununu çözmek ve iş arayanlarımıza işgücü piyasasında talep edilen mesleki nitelik ve becerileri kazandırmak amacıyla 2018 yılında kadın istihdamını desteklemek için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programlarımıza ve Mesleki Eğitim Kurslarımıza katılan kadınlarımıza, bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş çocukları için aylık 400 TL’lik bakım desteğini, program/kurs süresi boyunca sağlamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

“Gençlerimize günlük 75 TL cep harçlığı vereceğiz”

2018 yılında, bilişim ve imalat sektörlerindeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarımızın süresini 3 aydan 6 aya çıkardıklarını belirten Tekin, “Bu çerçevede, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenleyeceğimiz işbaşı eğitim programlarına katılan 18- 29 yaş arası gençlerimiz için işbaşı eğitim programlarımızın süresini 9 aya kadar uzatacak ve programa katılan gençlerimize günlük 75 TL cep harçlığı vereceğiz” diye konuştu.

Engelli teşviklerinden de bahseden Tekin, “Kendi işinin patronu olmak isteyen engelli kardeşlerimizin hibe desteği ile yanında oluyoruz. 2017 yılında 187 engellimize 6 milyon 732 bin 779 TL’lik hibe desteği sağladık. Kendi işini kuran engelli kardeşlerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler neticesinde 2018 yılında bu hibe desteğimizin miktarını 36 bin TL’den 50 bin TL’ye yükselttik” şeklinde konuştu.