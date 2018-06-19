Kırıkkale’de 718 sandıkta vatandaşlar oy kullancak

Vali Haktankaçmaz 718 sandıkta vatandaşların oy kullanacağını ifade etti.

Valilik Makam Toplantı Salonunda yapılan toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Haktankaçmaz şunları söyledi:

“24 Haziran seçimleri için hazırlıklarımızı çok daha öncesinden planlayıp tamamladık. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızı gözden geçirmek ve yaptığımız çalışmalar ile ilgili olarak basın mensuplarına bilgi vermek amacıyla sizleri buraya davet ettik.

24 Haziran seçimleri için yine bu katılımcılarla birlikte toplantımızı yapmıştık. Daha sonra ilimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile bir değerlendirme toplantısı daha yaparak seçimlere yönelik olası ihtimalleri gözden geçirdik. Aynı zamanda il seçim kurulu başkanlığı ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile biz burada merkezde, ilçe seçim kurulu olan ilçelerimizde de kaymakamlarımız çok yakın iş birliği içerisinde çalıştılar. Onların araç, gereç, makine ve ekipman anlamında bazı talepleri oldu ve bu talepler hızlı bir şekilde temin edildi.

İlimiz genelinde bundan önce yapılan seçim ve referandumlarda göz önünde bulundurularak çok ciddi bir risk öngörmüyoruz. 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine ilişkin olarak bütün planlamalar yapıldı. Harekât merkezleri oluşturuldu, görevlendirmeler yapıldı.

Bu çerçevede güvenlik bölgesi bakımından Polis bölgesinde 820, Jandarma bölgesinde de 525 personel olmak üzere toplam bin 345 güvenlik görevlisi görevlendirildi. Bunlar sandıkta sandık güvenliğinin sağlanmasında görevi olan personel. Bunların dışında da ihtiyaten, olası güvenlik tedbirleri kapsamında görev yapacak güvenlik kuvvetleri olacaktır.

Sandık sayısı olarak da Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği rakam içerisinde cezaevlerinde kurulacak sandıklar ile seyyar sandıklar yok. Onlar dahil edilmediğinden Yüksek Seçim Kurulu sayfasında 701 rakamı var ama onlarda dahil edildiği zaman 718 sandık olacak. Seyyar sandık uygulaması da biliyorsunuz bu seçimle başladı. Özellikle sandığa gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımız için sandıklar o vatandaşımızın ayağına gidecek.

Bu çerçevede; yine tamamı Polis bölgesinde olmak üzere 5’i il merkezinde, 5’i de nüfusun yoğun olduğu farklı ilçelerimizde seyyar sandıklar olacak. Tabii bu kriterleri yerine getiremediği için ya da başvuramadığı için hastanede yatan ya da sandığa gitmesi sıkıntılı olan vatandaşlarımız için yine önceki seçimde olduğu gibi sandığa ambulansla, sağlık hizmetleri vasıtasıyla taşıma faaliyeti de yapılacak.

24 Haziran Pazar günü cezaevlerindeki ve seyyar sandıklarla birlikte 718 sandıkta vatandaşlarımız oylarını kullanacaklar. Kırsal bölgelerde, ilçelerde, köylerde oylar kullanıldıktan sonra oyların merkeze gelişi ile ilgili planlamalar yapıldı. O anlamda da il genelinde bir sıkıntı öngörmüyoruz. Bizim görevimiz vatandaşımızın iradesinin sandığa olduğu gibi yansıması, güvenlik içerisinde oyunu kullanabilmesi. Bunun dışında, seçimlerin gözetimi ile ilgili bütün yetki İl ve İlçe Seçim Kurullarında. Bizlerinde o anlamda onlara destek olma görevimiz var.

İnşallah, bu seçimi de hep birlikte arkadaşlarımızla beraber sıkıntısız, kazasız, belasız bir şekilde atlatacağız. Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Basın mensuplarına yapılan açıklamaların ardından değerlendirme toplantısı Vali Haktankaçmaz’ın başkanlığında devam etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Jandarma Komutanı J.Alb.İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İlçe Emniyet Amirleri, İlçe Jandarma Komutanları ve diğer yetkililer katıldı.