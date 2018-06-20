Kırıkkale’de belediye çalışanlarına ilk yardım eğitimi

Eğitimler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler kapsamında Belediye personellerine İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından ilk yardım eğitimi veriliyor. Eğitim kapsamında personellere genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, hasta ve yaralı taşıma gibi pek çok konuda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı. Eğitim boyunca pratik bilgilerin yanı sıra cansız mankenler üzerinde uygulama yapılıyor.