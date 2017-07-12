Kırıkkale’de doğrudan ekim uygulaması başladı

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda başlanan anıza ekim yöntemi ile mısır ekildi. Düzenlenen ekim faaliyetlerine müdürlük personeli de katılarak yöntem hakkında çevrede yaşayan çiftçileri bilgilendirdi.

“Masrafsız ve verimli ürün elde edeceğiz”

Etkinlik sırasında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz, “Çiftçimizi modern teknikler ile tanıştırmak ve modern makineli tarıma geçişi hızlandırarak, ilimizde kırsal kalkınmaya ivme kazandırmayı amaçlıyoruz. Tarım bir sektör işidir. Makine üreticisinden çiftçisine, çiftçisinden entegre üretim tesisine ve hatta son tüketicisine kadar bu sektörün paydaşlarıyız. Tüm paydaşlarımız ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımız devam edecek. Bu yöntem ile çiftçimiz hem en büyük girdi maliyetini oluşturan mazot masrafından tasarruf edecek hem de topraktaki suyu daha fazla muhafaza ederek daha verimli ürün hasat edecek” şeklinde konuştu.

Yapılan bilgilendirme sonrasında traktöre kendisi binen İl Müdürü YIlmaz, çalışmaları yakından takip etti. Karakeçili ilçesinde toplamda 50 dekar alanda yapılan çalışma ile silajlık mısır ekimi, ikinci ürün olarak doğrudan anıza ekim tekniği ile yapıldı.

Doğrudan ekim yöntemi, toprak işlemenin neden olduğu sorunları azaltmak amacıyla ortaya çıkarılan bir yöntem. Bu yöntemle ekim öncesinde toprağı işlemeye gerek kalmadan tek seferde ekim yapılabiliyor. Uygulanmasına başlanılan yöntem Türkiye’de her ne kadar yeni olsa da dünyada uzun yıllardır uygulanıyor.

Etkinliğe ayrıca Karakeçili Kaymakamı Emrah Uzun ve Kırıkkale Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk katıldı.