Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 12:53

Kırıkkale’de doğrudan ekim uygulaması başladı

Toprağın neminin korunmasını ve iyileştirilmesini sağlayan, ayrıca ekonomik tasarruf da sağlayan doğrudan anıza ekim yöntemine Kırıkkale’de başlandı.

Kırıkkale’de doğrudan ekim uygulaması başladı

12 Temmuz 2017 12:53


Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda başlanan anıza ekim yöntemi ile mısır ekildi. Düzenlenen ekim faaliyetlerine müdürlük personeli de katılarak yöntem hakkında çevrede yaşayan çiftçileri bilgilendirdi.



“Masrafsız ve verimli ürün elde edeceğiz”


Etkinlik sırasında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz, “Çiftçimizi modern teknikler ile tanıştırmak ve modern makineli tarıma geçişi hızlandırarak, ilimizde kırsal kalkınmaya ivme kazandırmayı amaçlıyoruz. Tarım bir sektör işidir. Makine üreticisinden çiftçisine, çiftçisinden entegre üretim tesisine ve hatta son tüketicisine kadar bu sektörün paydaşlarıyız. Tüm paydaşlarımız ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımız devam edecek. Bu yöntem ile çiftçimiz hem en büyük girdi maliyetini oluşturan mazot masrafından tasarruf edecek hem de topraktaki suyu daha fazla muhafaza ederek daha verimli ürün hasat edecek” şeklinde konuştu.


Yapılan bilgilendirme sonrasında traktöre kendisi binen İl Müdürü YIlmaz, çalışmaları yakından takip etti. Karakeçili ilçesinde toplamda 50 dekar alanda yapılan çalışma ile silajlık mısır ekimi, ikinci ürün olarak doğrudan anıza ekim tekniği ile yapıldı.


Doğrudan ekim yöntemi, toprak işlemenin neden olduğu sorunları azaltmak amacıyla ortaya çıkarılan bir yöntem. Bu yöntemle ekim öncesinde toprağı işlemeye gerek kalmadan tek seferde ekim yapılabiliyor. Uygulanmasına başlanılan yöntem Türkiye’de her ne kadar yeni olsa da dünyada uzun yıllardır uygulanıyor.


Etkinliğe ayrıca Karakeçili Kaymakamı Emrah Uzun ve Kırıkkale Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
KIRIKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:03
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!