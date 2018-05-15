Kırıkkale’de Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail’in Filistinli Müslümanlara karşı yaptığı saldırı tüm Türkiye’de tepkiye yol açarak protesto eylemleri ve basın açıklamaları düzenlendi. Protestoların ardından Kırıkkale’de, saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın katılımıyla Nur Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Mazlumların yanında, adaletsizliğin karşısında olan Müslüman ülkeleri bizim ülkemiz gibi dimdik ayakta zalimlerin karşısına geçmeye davet ediyorum. Rabb’im bu aziz milleti her zaman daim eylesin. Çünkü biz her zaman haksızın karşısında haklının yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Bu manada canımızı vermeye hazırız. Değerli hemşehrilerim tepkimizin artarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü bu insafsızlar ellerinde silah dahi olmayan sadece ilk kıblemizi korumaya çalışan, Müslüman kardeşlerimizin 60’a yakınını katlettiler, şehit ettiler. 3 bin civarında da gazimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah nasip ederse bu Türk milletinin önderliğinde Müslüman kardeşlerimizin sancağı zirveye dikilecektir. Rabb’im bu Türk milletinin ve Müslüman kardeşlerimizin önünü açık etsin” dedi.