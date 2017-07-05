Kırıkkale’de goalball heyecanı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Goallball Ligi Kırıkkale’de start aldı. 9 Temmuz’a kadar devam edecek Goalball Ligi mücadelelerine bu sene 15 ilden 250 sporcu katılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlendiği lig mücadelelerinin açılış töreni Kırıkkale Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi.

Açılışta konuşan Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rıfat Ünlü, “Buraya katılan sporcularımız milli takım düzeyinde ve gelecekte paralimpik olimpiyatlarında bizi temsil edecek oyuncular, netice itibari ile burada düzenlenen mücadeleler önem arz ediyor. Buraya katılan kafilelerimizi en iyi şekilde ağırlamak niyetindeyiz, umarım hiçbir aksilik olmadan mücadelelerin tamamlanması nasip olur” dedi.

Sayıdan:“Yakın dönemde önemli başarılar elde ettik”

Yakın dönemde ulusal çapta önemli başarılara sahip olduklarını dile getiren Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, “Bu başarıları sıralarsak 2015 yılında Bayan Goalball Milli Takımımız, Erkek Goalball Milli Takımımız ve B1 Futbol Milli Takımımız, üç takımımız birden Avrupa şampiyonu oldu. Goalball Bayan Milli Takımımız 2016 yılında Paralimpik Olimpiyatları’nda ilk altın madalyayı kazanan sporcularımız oldu ve tarihe geçti. Biz şunu söylüyoruz, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve engelliler olarak devletin verdiği imkanlar doğrultusunda engellilerin üretken bir birey olması konusunda önemli adımlar attık. Tabii bu adımları atarken gerek devletimizin gerek bakanlığımızın gerek genel müdürlüğümüzün önemli destekleri oldu ama biz diyoruz ki biz tüketici değil, üretici bir toplum olmak istiyoruz. Dolayısıyla bizlere imkan tanındığı zaman üretmenin ne olduğunu topluma göstermek istiyoruz. Toplumda hep birlikte yaşıyoruz, bizim sıkıntılarımız ve sorunlarımız aynı zamanda toplumun sorularıdır” şeklinde konuştu.

Goalball mücadelelerinin başlama atışını Kırıkkale Vali Yardımcısı Osman Akbaş gerçekleştirdi. Düzenlenen lig mücadelelerinin ilk karşılaşması Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi Kadın Goalball takımları arasında oynandı. Düzenlenen maç Yenimahalle Belediyesinin üstünlüğü ile sonlandı.

Ayrıca düzenlenen açılışı törenine Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Emin Erkoç katıldı.