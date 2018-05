Kırıkkale’de milletvekili adayları vatandaşlarla buluştu

Önceki gün düzenlenen aday tanıtım toplantısında partililerle buluşan Milletvekili Adayları Ramazan Can, Salim Bozdemir ve Mustafa Arslan, aday tanıtım toplantısı sonrasında Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştular. Binlerce vatandaşın katıldığı iftar programında Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, milletvekili adayları ile birlikte 24 Haziran seçimleri için vatandaşların desteklerini talep etti. Cumartesi Kapalı Pazar Alanında düzenlenen iftar programında 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapıldı.

24 Haziran genel seçimlerinin ülkenin geleceği için son derece kritik olduğuna dikkat çeken Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Her seçim çok önemlidir bu seçim daha da önemli. Herkesin kapı kapı dolaşmasına ihtiyacımız var. Çünkü ilk defa farklı bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde yasama ve yürütme birbirinden ayrılıyor. Liderimiz, Cumhurbaşkanımıza ayrı, partimize milletvekillerimize ayrı oy vereceğiz. Bugüne kadar Kırıkkale’de aldığımız zirve oylar sayesinde hep dik durduk. Bu dönemde aldığımız zirve oylarla milletvekillerimizi başları dik bir şekilde meclise göndereceğiz. Bizim amacımız milletimizin hizmetkarı olarak Allah’ın rızasını kazanmak” dedi.

Yeni sistemde her AK Parti’linin bir önceki seçime göre daha fazla enerji harcaması gerektiğini dile getiren Başkan Saygılı, “AK Parti olarak biz seçime her zaman hazırız. Teşkilatlarımız her zaman seçime girecek kadar dinamik. AK Parti girdiği her seçimden başarıyla çıktı. Bu seçimden de başarıyla çıkacaktır. Biz Kırıkkale tarihinin en yüksek yerel seçim oyunu alarak halkımızın desteğiyle belediye başkanı olduk. Şimdide rekor bir destekle 3 adayımızı milletvekili olarak meclise göndereceğiz. AK Parti’nin adayları millete hizmetkar olmak için göreve talipler. Bugüne kadar seçilen tüm arkadaşlarımız milletimize hizmetkar oldu. Geçen dönem milletvekillerimizde uyum içerisinde hep milletimizin hizmetinde olduk. Önümüzdeki dönemde yine milletvekillerimizle uyum içerisinde milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.