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05 Haziran 2018 19:09

Kırıkkale’de otomobil alev alev yandı

Kırıkkale’de park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Kırıkkale’de otomobil alev alev yandı

05 Haziran 2018 19:09


Edinilen bilgiye göre olay, Güzeltepe Mahallesi Ergenekon Caddesi’nde meydana geldi. Feyzi Küncü’ye ait 06 P 3116 plakalı otomobil 17.30 saatlerinde bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar ise hemen itfaiyeye ve araç sahibi Küncü’ye haber verdi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ekipleri otomobildeki yangını güçlükle söndürebildi. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobil sahibi Feyzi Küncü ise söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi. Yangında, Küncü’ye ait 03 ES 357 plakalı otomobil de zarar gördü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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