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03 Haziran 2018 15:25

Kırıkkale’de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

03 Haziran 2018 15:25


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de Samsun Bulvarı üzerindeki Beyazıt Durağı Kavşağı’nda Samet Yıldırım idaresindeki 71 AS 745 plakalı otomobil ile Ali Aktepe yönetimindeki 05 LE 770 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobil vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.




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