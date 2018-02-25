Kırıkkale’de satranç heyecanı

Satranç İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda oynanan Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakalarına 29 sporcu katıldı. Müsabakalarda Hacer Yeşilyurt birinci, Betülay Arslan ikinci, Yaren Naz Güldüren üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular 4-10 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Müsabakalar hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, turnuvaya katılan tüm sporculara ve takımlara teşekkür etti. Müsabakaların centilmenlik kuralları içerisinde geçmesinin sevindirici olduğunu kaydeden Özdemir şampiyon olan sporcuları tebrik etti ve Türkiye Şampiyonasına katılacak sporculara başarılar diledi.