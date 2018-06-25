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25 Haziran 2018 01:24

Kırıkkale’de seçim zaferi coşkusu

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en çok destek veren illerden birisi olan Kırıkkale’de, binlerce vatandaş seçim zaferini kutladı.

Kırıkkale’de seçim zaferi coşkusu

25 Haziran 2018 01:24


Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla birlikte Kırıkkale’de binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP bayraklarıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na akın etti. Yüzlerce araç caddelerde kuyruklar oluşturarak kent merkezinde tur attı. Vatandaşlar daha sonra meydana gelerek sloganlar attı, davul-zurna eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini kutladılar. Kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti.


Kırıkkale’nin Cumhur İttifakı’na sahip çıktığını belirten MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber yüzde 66 oranında oy olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza gereken desteği vermiştir. Bunun yanında Milliyetçi Hareket Partisi adayını Halil Öztürk Bey’i seçerek Meclise gönderiyor. Şu ana kadar yapılan sandıkların açılımı büyük çoğunluğu tamamlanmış durumda biz Ülkücüler olarak, milliyetçiler olarak Meclise Kırıkkale’mizin sorunlarını dile getirecek vekilimizi Meclise gönderiyoruz. Bundan sonrası artık Meclisteki vekillerimizin çalışmasına bağlı buradan destek olan tüm halkımıza tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu surlardan açılan ilk deliktir. Bundan sonrası da inşallah gelecektir” diye konuştu.


Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’nde Kırıkkale’de yapılan seçim sonuçlarında AK Parti’den Ramazan Can, CHP’den Ahmet Önal ve MHP’den Halil Öztürk milletvekili seçildi.




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