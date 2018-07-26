Kırıkkale’de tarım arazisinde yangın

Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesine bağlı Gülkonak köyünde yaklaşık 12 hektarlık tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, diğer tarım arazilerine sıçradı. Bölgeye sevk edilen Kırıkkale Belediyesi ve Keskin Belediyesi itfaiye ekipleri ile Makine Kimya Endüstri Kurumuna ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale ediyor. Trans Anadolu Doğalgaz Boru hattının geçiş istasyonuna kadar ulaşan alevler, Keskin jandarma ekiplerinin uğraşları sonucunda TANAP çevresinde kontrol altına alındı. Yangın söndürme ekipleri, alevlerin Keskin F Tipi Cezaevine ilerlememesi için yoğun çaba harcıyor.