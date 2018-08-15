Kırıkkale’de yaz Kur’an kursları sona erdi

Nur Cami ve Külliyesi Konferans Salonunda düzenlenen programda minik kursiyerlerin hazırladığı gösteriler katılımcıları mest etti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, il genelinde 301 cami ve 176 Kur’an kursunda 25 Haziran’dan bugüne kadar bu hizmeti yürüttüklerini ve bu kapsamda 11 bin 198 öğrenciye ulaştıklarını ifade ederek, yaz dönemi boyunca öğrencilere verilen kurs programı hakkında bilgiler verdi.

Kur’an kursu öğrencisi Selman Önder’in, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, öğrencilerin yaptıkları gösteriler ile ilahiler ve şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

Programa Vali Yardımcısı Vekili Şahin Arsal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.