Kırıkkalespor’un yeni başkanı Ulusoy

Aynı zamanda Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı olan Harun Ulusoy, “Kötü tezahürat eden taraftar maça gelmesin” uyarısında bulundu.

Kırıkkale’de özel bir toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede Büyük Anadolu Kırıkkalespor’un yeni başkanı Harun Ulusoy, takımın başarılı bir sezon geçirmesi için çaba harcayacaklarını ifade ederek, “Statlarda kötü tezahürata son vermek arzusundayız. Kötü tezahürat edecek taraftarlar maça gelmesin” dedi.

Yeni sezonda yeni bir anlayış ile takımın başarılı olması için mücadele edeceklerini söyleyen Ulusoy, takıma emeği geçen başta Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrül Kavlak ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya teşekkür etti.

Kongre sonrası başkan Ulusoy ve yeni yönetim Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.