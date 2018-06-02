Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 17:02

Kırıkkalespor’un yeni başkanı Ulusoy

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Büyük Anadolu Kırıkkalespor’da Harun Ulusoy başkan seçildi.

Kırıkkalespor’un yeni başkanı Ulusoy

02 Haziran 2018 17:02


Aynı zamanda Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı olan Harun Ulusoy, “Kötü tezahürat eden taraftar maça gelmesin” uyarısında bulundu.


Kırıkkale’de özel bir toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede Büyük Anadolu Kırıkkalespor’un yeni başkanı Harun Ulusoy, takımın başarılı bir sezon geçirmesi için çaba harcayacaklarını ifade ederek, “Statlarda kötü tezahürata son vermek arzusundayız. Kötü tezahürat edecek taraftarlar maça gelmesin” dedi.


Yeni sezonda yeni bir anlayış ile takımın başarılı olması için mücadele edeceklerini söyleyen Ulusoy, takıma emeği geçen başta Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrül Kavlak ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya teşekkür etti.


Kongre sonrası başkan Ulusoy ve yeni yönetim Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç