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06 Temmuz 2017 13:58

Kırıkkale’ye 149 km asfalt

İl Özel İdaresi tarafından sürdürülecek çalışmalarla Kırıkkale’nin kırsal alanları 149 km’lik asfaltlı yola kavuşacak.

Kırıkkale’ye 149 km asfalt

06 Temmuz 2017 13:58


115’i sıcak ve 34’ü sathi şeklinde planlanan asfalt çalışmalarına Bahşılı, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde başlandı. Bahşılı ilçesi Çamlıca köyü yolunda 8 km’lik, Keskin’in Çamurbatmaz ve Barakobası Köyleri arası 4 km’lik asfalt çalışmaları devam ederken Sulakyurt’un Deliceli ve Alişeyhli Köyleri arası 2 km’lik yol çalışması ise henüz planlama aşamasında. Yapılan çalışmalarla sene sonuna kadar Kırıkkale’nin kırsal alanında toplan 149 km’lik bir asfaltlama yapılması hedefleniyor.


Çamlıca köyünde 20 personelle Kırıkkale İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen soğuk asfalt çalışmalarını inceleyen Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, çalışmaların devam edeceğini belirtti. Vali Haktankaçmaz, İller Bankasından alınan krediyle yakın dönemde sıcak asfalt çalışmalarına da başlanacağını dile getirdi ve bu çalışmaların haricinde içme suyu ile kanalizasyon üzerine çalışmaların da olacağını sözlerine ekledi.


İncelemeler sırasında Vali Haktankaçmaz’a Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Atanur Aydın ve Bahşılı İlçe Kaymakamı Zikri Şahin eşlik etti.




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