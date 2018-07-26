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26 Temmuz 2018 20:06

Kızılırmak’ta 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kırıkkale’de Kızılırmak’a düşen 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kızılırmak’ta 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

26 Temmuz 2018 20:06


Olay, Kırıkkale’nin Bahşili ilçesindeki Kızılırmak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahişili köprüsü mevkiinde Kızılırmak’ın kenarında gezerken 74 yaşındaki Mustafa Y. ile 43 yaşındaki Metin Z. ayağının kayması sonucu suya düştü. Olayı gören vatandaşlar ise Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Su Altı Arama Kurtarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Su Altı Arama Kurtarma ekibi 2 kişiyi sudan çıkartarak boğulmaktan kurtardı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kırıkkale İhtisas Hastanesine götürdü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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