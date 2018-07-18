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18 Temmuz 2018 13:34

Kuaförler 18 yaş altı çocuklara gelin başı yapmayacak

Kırıkkale Barosu tarafından başlatılan 18 yaş altı gelin başı ve makyajı yapmama projesine kent merkezindeki kadın kuaförler destek verdi.

Kuaförler 18 yaş altı çocuklara gelin başı yapmayacak

18 Temmuz 2018 13:34


Kırıkkale Barosu ile Kırıkkale Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından başlatılan projeye destek veren kadın kuaförleri, 18 yaş altında olan gelin adaylarının başlarını ve makyajını yapmıyor. Proje kapsamında odaya kayıtlı berber ve kuaförler iş yerlerinin duvarlarına ve camekanlarına afişler astı. Kent merkezindeki kuaförler gelin başı yapmak ve makyaj yaptırmak isteyen genç kadınların yaşını sorduktan sonra kuaföre girebiliyor. Genç kadının yaşı 18’den küçükse kuaförler gelin başı için hizmet vermiyor.


18 yaş altı gelin saçı taramadıklarını ifade eden Kuaför Yasin Aktaş, "Çünkü daha 18 yaşını doldurmamış kişiler çocuk oluyor. Evlilik gibi sorumluluğu bu çocuklara yüklemek ağır oluyor. Sonrasında ciddi anlamda boşanmalar oluyor. 18 yaşını doldurmamış bir kişi halen çocuk. Daha tam aklının yetmediği şeyler oluyor. Evlilik büyük bir müessese. Yani kolay bir şey değil. O sorumluğu 18 yaşını doldurmamış bir insana yüklemek çok zor olduğu için 18 yaş altı gelin saçı yapmıyorum” diye konuştu.




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