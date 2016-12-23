Minik öğrencilerden anlamlı yardım

Halep’te yaşanan insanlık dışı olayların ardından Kırıkkale’de bir çok yardım kurum ve kuruluş yardıma muhtaç olan insanlar için yapılan yardım kampanyaları başlattı. Toplanan yardımların büyük bir kısmı Halep’te bulunan müslümanlara verilmek üzere yola çıkarken il genelinde kampanyalar düzenlenmeye devam ediyor. Düzenlenen kampanyalarda yiyecek ve giyecekler toplanırken ‘Ekmeğimin Yarısı Senindir Kardeşim’ ismiyle başlatılan kampanyaya Minik Kalpler Anaokulu’nun minik öğrencilerinden de destek geldi.

Anne ve babalarından aldıkları desteklerle Halep’te bombardıman altındaki çocuklar için giyecek ve yiyecek toplayan kendileri minik ama yürekleri kocaman anaokulu öğrencileri Halep için topladıkları ihtiyaç malzemelerini öğretmenleri eşliğinde kampanya sorumlularına teslim ettiler.

Toplanan malzemelerin teslimi esnasında duygusal anlar yaşanırken okul müdürü Menduha Şahin, minik öğrencilerin gösterdikleri duyarlılığın tüm dünyaya örnek olabilecek nitelikte bir davranış olduğunu ifade etti. Toplanan malzemeler.

İnsanlığın en yüce değerlerinden birisinin kuşkusuz Yardımlaşma ve Dayanışma ruhu olduğunu dile getiren Minik Kalpler Anaokulu müdürü Menduha Şahin, “Her yasımızda bir sorumluluk üstleniriz. Şimdi de Minik Kalpler Anaokulu öğrencileri minicik yürekleri ile büyük sorumluluklar aldılar. Halep için birlik olup "Ekmeğini Yarısı Senindir Kardeşim "projesi ile Halep halkı için gerekli malzemeleri toplayarak yardım da bulundular. Bu sosyal sorumluluk projesinde Okulumuzu yalnız bırakmayan velilerimize ve değerli öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Minik öğrencilerimiz bu davranışları ile milletimizin yardımlaşma duygusunun ne kadar ön planda olduğunun birer simgeleri oldular” dedi.