Plastik çılgınlığına karşı el yapımı ahşap oyuncaklar

Günümüzde üretilen bazı oyuncaklarda sağlığa zararlı bileşenlerin olduğu haberleri üzerine ahşap oyuncak yapma fikrine yönelen Fatma Yüce, oyuncaklarını talep üzerine üretiyor. Ürettiği oyuncakları sergileme şansını ise yalnızca Ramazan ayında Kırıkkale’de kurulan Ramazan Sokağı’nda bulan Yüce, aynı zamanda bu oyuncaklarla tarihi bir kültür olan ahşap oyuncak kültürünü de yaşatıyor. 90’lı yıllara kadar Türkiye’de çocukların sevgilisi olan ahşap oyuncaklar, Fatma Yüce’nin sayesinde Kırıkkaleli çocukların beğenisine tekrar sunuluyor. Yüce, ürettiği oyuncakları ekolojik olarak adlandırıyor.

“Kırıkkaleliler ahşap konusunda duyarlı”

Kırıkkalelilerin ahşap oyuncak konusunda duyarlı olduğunu belirten Fatma Yüce, “İlk önceleri benim için hobi idi bu iş. İlk stant açtığımda da bu işi hobi olarak görüyordum ama Kırıkkaleliler sağ olsunlar beni artık işim olarak gördüğüm bu mesleğe yönlendirdiler. Üç senedir bu standı açıyorum, vatandaşlar her sene stanttaki gelişmeleri bile takip ediyor. Şu oyuncak geçen sene yoktu gibi yorumlar almam hoşuma gidiyor. Ben de her geçen sene yeni şeyler katıyorum. İlk başladığımda üç çeşidim vardı, şimdi 22 çeşit ahşap malzeme ile buradayım. Makinelerden yardım alarak da tasarladığım malzemeleri daha hızlı üretebiliyorum. Fakat kesinlikle yabancı madde kullanmıyorum, vernik ve boya kullanmamaya çalışıyorum. Buradaki oyuncakların çoğunda boya ve vernik yoktur. Eğer kullanacaksam da doğal olanları tercih ediyorum, ürettiğim oyuncaklarla oynayacak ufak çocukların oyuncakları ağzına götürmesinden aileler çekinmemelidir. Bu konuda çok titizim, kullandığım malzemeyi en ince ayrıntısına kadar inceliyorum” dedi.