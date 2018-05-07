Polis düğünde silaha izin vermiyor

Yaz aylarının gelmesiyle Kırıkkale’de düğün, nişan merasimlerde de yoğunluk başladı. Yoğunluğun başlamasıyla düğünlerde silahı bir eğlence aracı olarak kullanan ve çevreyi tehlikeye düşürenlere karşı İl Emniyet Müdürlüğü ise gerekli önlemleri aldı ve almaya da devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bir önceki hafta sonu polis ekipleri düğünlerde yaptığı uygulamalarda, Etiler Mahallesi’nde 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, Kaletepe Mahallesi’nde 1 adet tabanca, Osmangazi Mahallesinde 1 adet tabanca, Sanayi Mahallesi’nde 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, Yuva Mahallesi’nde 1 adet kurusıkı tabanca elde etti. Silahları bulunduran kişiler hakkında ise ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan işlem yaptı.