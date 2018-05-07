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07 Mayıs 2018 15:45

Polis düğünde silaha izin vermiyor

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hafta sonu düzenlenen düğünlerde çok sayıda silaha el koydu.

Polis düğünde silaha izin vermiyor

07 Mayıs 2018 15:45


Yaz aylarının gelmesiyle Kırıkkale’de düğün, nişan merasimlerde de yoğunluk başladı. Yoğunluğun başlamasıyla düğünlerde silahı bir eğlence aracı olarak kullanan ve çevreyi tehlikeye düşürenlere karşı İl Emniyet Müdürlüğü ise gerekli önlemleri aldı ve almaya da devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, bir önceki hafta sonu polis ekipleri düğünlerde yaptığı uygulamalarda, Etiler Mahallesi’nde 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, Kaletepe Mahallesi’nde 1 adet tabanca, Osmangazi Mahallesinde 1 adet tabanca, Sanayi Mahallesi’nde 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, Yuva Mahallesi’nde 1 adet kurusıkı tabanca elde etti. Silahları bulunduran kişiler hakkında ise ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan işlem yaptı.




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