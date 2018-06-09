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09 Haziran 2018 03:18

Şantiye çalışanları arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde hızlı tren şantiyesinde çalışan işçiler arasında çıkan silahlı kavgada 3 işçi yaralandı.

Şantiye çalışanları arasında silahlı kavga: 3 yaralı

09 Haziran 2018 03:18


Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesine bağlı Set Üstü mevkisindeki hızlı tren tüneli inşaatı alanında şantiye çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüpheli H.D., yanında getirdiği pompalı tüfekle inşaat alanındaki konteynerde kalan işçilerden Mishap G., Hamza Y. ve Ümit A.’ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaranan işçiler, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri, olayın ardından pompalı tüfekle kaçan H.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.




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