Sıcaktan bayılan köpek suyla hayata döndü

Durumu fark eden duyarlı vatandaşlar köpeğin başına su dökerek köpeği kendine getirdi.

Hava sıcaklıklarının 36 derece hissedildiği Kırıkkale’de sıcaktan bunalan bir sokak köpeği, Hüseyin Kahya Parkı’nın önünde yığılıp kaldı. Köpeği fark ederek seferber olan çevre sakinleri önce köpeğin başına pet şişelerle su döktü. Köpeğin kendine gelmeye başladığını gören hayvanseverler, telefonla arayarak veterinerden yardım istedi. Ekibin köpeğe yaptığı müdahalenin ardından sokak köpeği bir süre sonra kendine gelerek ayağa kalktı.