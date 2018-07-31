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31 Temmuz 2018 12:23

Sıcaktan bayılan köpek suyla hayata döndü

Kırıkkale’de sıcaktan bunalan bir sokak köpeği parkın önünde yığılıp kaldı.

Sıcaktan bayılan köpek suyla hayata döndü

31 Temmuz 2018 12:23

Durumu fark eden duyarlı vatandaşlar köpeğin başına su dökerek köpeği kendine getirdi.


Hava sıcaklıklarının 36 derece hissedildiği Kırıkkale’de sıcaktan bunalan bir sokak köpeği, Hüseyin Kahya Parkı’nın önünde yığılıp kaldı. Köpeği fark ederek seferber olan çevre sakinleri önce köpeğin başına pet şişelerle su döktü. Köpeğin kendine gelmeye başladığını gören hayvanseverler, telefonla arayarak veterinerden yardım istedi. Ekibin köpeğe yaptığı müdahalenin ardından sokak köpeği bir süre sonra kendine gelerek ayağa kalktı.




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