Sürgünün 74. yılını Mevlidi Şerif ile andılar

yıl dönümü öncesi Kırıkkaleli Kırım Tatarları, düzenledikleri Mevlidi Şerif programında sürgünde şehit düşenlerin ruhuna hep birlikte dualar okudular.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri lideri Josef Stalin tarafından Kırım’da yaşayan Tatarların trajedik bir şekilde 18 Mayıs 1944 tarihinde sürgün edilişi her sene Türkiye’de yaşayan soydaşları tarafından çeşitli şekillerde anılıyor. Kırıkkaleli Tatarlar, büyük sürgün öncesi şehirdeki camilerde 127 Hatmi Şerif, 677 Yasin-i Şerif, 74 bin Salavat-ı Şerif okudu. Camilerde okunan ayetler ve dualar adına Çarşı Cami’de Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Program sonrası Kırım Türkleri Derneği Kırıkkale Şubesi üyeleri camiye gelen cemaate ikramlarda bulundu.

Düzenlenen Program öncesi Kırım Türkleri Derneği Kırıkkale Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz İdik, “74 yıl önce bugün yaklaşık 423 bin Kırım Tatar Türkleri, Stalin canisi tarafından hayvan vagonlarına doldurularak ana vatanlarından sürgün edildi. Yaklaşık 200 bin Kırım Tatar Türk’ü sürgün esnasında ve sonrasında yaşamını yitirdi. 2014 yılının şubat ayında Rusya, Kırım’ı haksız bir şekilde yeniden işgal ederek Kırım Tatarlarına tekrar baskı yaptı. O günden günümüze Kırım Tatar liderleri vatanlarından sınır dışı edildi, Kırım Tatarları kaçırıldı, işkence ile öldürüldü, hapse atıldı. Bu baskı ve zulüm halen devam etmektedir. Sesimizi ve bizleri duymayan sağır kulaklara duyurmaya, görmeyen bakar körlere göstermeye, hissetmeyen vicdansız kalpleri harekete geçirmeye çalıştık. Bu tür olaylar halkımızı birleştirmeye hizmet edecek inşallah. Biz güçlü bir ağacın kökleriyiz ve şartlara bakmaksızın büyümeye ve meyve vermeye devam edeceğiz. Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz Geleneksel Mevlidi Şerif Programı ile hayır severlerin okumuş olduğu Kur’an-ı Kerim Hatmi Şerif’lerin duası yapılacak inşallah. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır. 18 Mayıs Muhaceret şehitlerimizi ve tüm aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.