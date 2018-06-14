Uygulamaya takılan sürücü polisi ikna etmeye çalıştı

Uygulamaya takılan ehliyetsiz sürücü polisi ikna etmeye çalıştı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda vatandaşların Ramazan Bayramı öncesinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla Kırıkkale Kent Merkezinde eş zamanlı olarak "Huzur Arife Uygulaması" gerçekleştirildi. 3 farklı noktada yapılan uygulamaya 45 personel katılırken, 45 araç kontrol edildi, 65 kişinin GBT’si sorgulandı, 6 araca çeşitli sebeplerden dolayı 4 bin 468 lira idari para cezası kesildi. Millet Bulvarı’nda uygulama noktasında çevrilen otomobilin sürücüsü, ehliyeti ile aracının sigorta ve muayenesi olmadığı için polisi ikna etmeye çalıştı. Sürücünün ikna etme çabaları yetersiz kalırken araç çekici ile otoparka kaldırıldı.