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03 Ağustos 2018 16:33

Uyurken kamyoneti alev alev yandı

Kırıkkale’de yol kenarında dinlenmek amacıyla mola veren sürücünün kamyoneti alev alev yandı.

Uyurken kamyoneti alev alev yandı

03 Ağustos 2018 16:33


Olay, Kırıkkale-Samsun karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Bekir Ş. 06 AB 8104 plakalı kamyoneti dinlenmek amacıyla yol kenarına park etti. Sürücünün uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kamyonet alev aldı. Yangını fark eden sürücü Bekir Ş. itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri yanan kamyonete müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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