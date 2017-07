Vali Haktankaçmaz: “Farklılıklar zenginliğimizdir”

İlker Haktankaçmaz, farklı düşüncelerin ve hayat biçimlerinin kendileri ve ülke için bir zenginlik olduğunu dile getirdi.

Kırıkkale’nin merkeze bağlı kırsal mahallelerinden olan Hasandede’de yöredeki yerleşimi başlatan ve aynı zamanda Anadolu’ya İslamiyet’i yaymak amaçlı Orta Asya’dan göçmüş Alp Erenlerden olan Hasan Dede adına bir yaza merhaba etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Mualla Teberoğlu yönetimindeki semah ekibi bir gösteri sundu. Sonrasında Kırıkkale Ustalar Topluluğundan keman sanatçısı Çetin İçten ve saz sanatçısı Kâmil Öge tarafından bozlak dinletisi gerçekleştirdi. Ustalar topluluğundan sonra ise TRT sanatçılarından Ayhan Dilan ve Sanatçı Koray Pekdemir halk müziğinden ezgiler seslendirdiler.

Etkinliği düzenleyen ve Hasan Dede’nin torunlarından Ali Asker Demirhan, “Hasan Dede, Ahmet Yesevi Hazretleri, Hacı Bektaşi Veli efendimizin bizlere bıraktığı birlik beraberlik ve milli dayanışma, manevi değerleri yaşatmak mirasını, bizler de torunları olarak bu sene beşincisini yaptığımız yaza merhaba programında yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün aynı zamanda 2 Temmuz, 24 yıl önce acı bir olayın yaşandığı bir gün, bir daha öyle acıları ülkemizin yaşamasını istemiyoruz. Diliyoruz ki her tarafta güller açsın, ateşler yanmasın bu vesileyle Sivas Katliamında ölen canları da rahmetle anıyorum, katliamı lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kültürümüzü çocuklarımıza aktarmalıyız”

Sahip olunan kültürün farklı vesilelerle nesilden nesile aktarılması gerektiğine değinen Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Bizlerin farklı konularda farklı düşünmesi farklı hayat biçimleri olması bir zenginliğimiz. Biz bunlarla beraber güçlü bir Türkiye’yiz, Türk milleti bugüne kadar bu sayede geldi, bu sayede bu topraklarda kalıcı olabildi. Elbette ki bundan memnun olmayanlar, farklı emelleri olanlar çok farklı yöntemlere başvuracaklardır, bizi bölmek için bizi birbirimize kırdırmak için ama bu millet bugüne kadar bu oyunlara gelmedi. Olan olaylarda da kimlerin parmağı olduğu, o olayların nasıl meydan geldiği yıllar sonra ayan beyan ortaya çıktı. Dolayısıyla bu oyuna gelmedi bu millet, bundan sonra da gelmeyecektir. Bugün buradaki birlik beraberlik bugün Türkiye’nin dört bir köşesinde yaşanıyor ve inşallah yaşanmaya devam edecektir. Bu birlikteliği biz nasıl sağladık Hasan Dede gibi gönül erenlerinin sayesinde, bu coğrafyaya Türk devleti gelmeden önce gönül kazanmaktan başka derdi olmayan Hasan Dede gibi Anadolu ve Balkanlarda, Türk coğrafyasının dört bir yanında bugün ebedi istirahatgahında bulunan o isimlerim sayesinde Türklük geldi, Müslümanlık, İslamiyet geldi. Bizlere düşen de onlardan aldığımız bu bayrağı bu birlik beraberlik bayrağını çok daha ilerilere taşımak” dedi.

“Hasandede’de size güleryüz gösterecek birileri mutlaka vardır”

Hasan Dede’nin, Anadolu’ya ilk giren Alp Erenlerden olduğunu belirten Kırıkkale Belediyesi Mehmet Saygılı, “Bu yönü itibari ile bu toprakların tapusu buradaki ve Anadolu’nun dört bir yanındaki türbelerdir ve camilerimizdir. Bizim tapularımız işte bugünkü mabetlerimizdir. Hasan Dede bir Alp Erendir Türkler henüz buraya girmeden önce buraya gelerek burada gönülleri fetheden bir Alp Erendir. Biz kendisini her gittiğimiz şehirde anlatıyoruz ve karşılaşıyoruz da Hasandede köyünden geçtim, uğradım ve ziyaret ettim diyorlar. Hasan Dede’nin en önemli özelliklerinden biride bu birlikteliği, gönül dostluğunu, sergilemesi bugün burada olduğu gibi her zaman Hasan Dede’nin sofrası açıktır, her zaman gelirsiniz, oturursunuz sizi mutlaka ağırlayacak güler yüz gösterecek birileri vardır” şeklinde konuştu.

Ayrıca düzenlenen etkinliğe, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Kırıkkale Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Köstekli katıldı.