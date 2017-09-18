Vali Haktankaçmaz: “Umulanın çok daha üstündeyiz”

İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale’de tekli eğitime geçiş ve yeni eğitim müfredatına uyum konusun umulan seviyenin çok daha üzerindeki olduklarını ifade etti.

Ders zilinin çalmasıyla Kırıkkale’de 49 bin 776 öğrenci için eğitim dönemi başladı. 2017-2018 eğitim-öğretim sezonunun başlaması ve İlköğretim Haftası Kırıkkale’de Şehitler Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz ve il protokolü üyeleri ortaokulda bulunan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek onlara başarılar dilediler. Kutlamalar sırasında öğrencilerden oluşturulan halk oyunları ekibi gösterilerini sergiledi ve öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiirler okudular.

“Köklü yenilikler yapıldı”

Açılış töreninde konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, bu sene tekli eğitime geçiş gibi köklü değişikliklerin yapıldığını ifade etti. Haktankaçmaz, “Öğrencilerimizin daha iyi koşullarda, çok daha kaliteli eğitim alabilmesi için çok ciddi bir hazırlık döneminden geçildi. Bu çalışmalara girmek esasında çok büyük bir riskti, çünkü öğrenciler velilerimizin en kıymetli varlıkları, onlarla alınacak bu karar acaba nasıl olacak diye endişeler vardı. Bizler eğer başarısız olursa velilerimizin tepkilerini ve ondan da en önemlisi çocuklarımızın vebalini üstlenmek zorunda kalacaktık ama Milli Eğitim Teşkilatımızı tebrik ederim bugün itibariyle geldiğimizde umduğumuzun çok daha üzerinde ve çok daha az sıkıntıyla bunu gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

“Gelişmişlik düzeyi eğitimle ölçülür”

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin sahip oldukları eğitim düzeyi ile ölçüldüğüne değinen Şehitler Ortaokulu Müdürü Mahmut Keskin, “Öğrencilerin önce kendilerine sonra aile ve çevrelerine yararlı olmaları eğitimle olacaktır. İnsanın diğer canlılardan ayrılmasını sağlayan en önemli özelliği aklı ve zekasıdır. Fakat akıl kendiliğinden gelişemez, aklı geliştiren, kullanılmasını öğreten, bilgilerle zenginleştiren okullardır" dedi.