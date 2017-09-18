Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 13:28

Vali Haktankaçmaz: “Umulanın çok daha üstündeyiz”

Eğitim dönemi açılışında konuşan Kırıkkale Valisi M.

Vali Haktankaçmaz: “Umulanın çok daha üstündeyiz”

18 Eylül 2017 13:28

İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale’de tekli eğitime geçiş ve yeni eğitim müfredatına uyum konusun umulan seviyenin çok daha üzerindeki olduklarını ifade etti.


Ders zilinin çalmasıyla Kırıkkale’de 49 bin 776 öğrenci için eğitim dönemi başladı. 2017-2018 eğitim-öğretim sezonunun başlaması ve İlköğretim Haftası Kırıkkale’de Şehitler Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz ve il protokolü üyeleri ortaokulda bulunan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek onlara başarılar dilediler. Kutlamalar sırasında öğrencilerden oluşturulan halk oyunları ekibi gösterilerini sergiledi ve öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiirler okudular.



“Köklü yenilikler yapıldı”


Açılış töreninde konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, bu sene tekli eğitime geçiş gibi köklü değişikliklerin yapıldığını ifade etti. Haktankaçmaz, “Öğrencilerimizin daha iyi koşullarda, çok daha kaliteli eğitim alabilmesi için çok ciddi bir hazırlık döneminden geçildi. Bu çalışmalara girmek esasında çok büyük bir riskti, çünkü öğrenciler velilerimizin en kıymetli varlıkları, onlarla alınacak bu karar acaba nasıl olacak diye endişeler vardı. Bizler eğer başarısız olursa velilerimizin tepkilerini ve ondan da en önemlisi çocuklarımızın vebalini üstlenmek zorunda kalacaktık ama Milli Eğitim Teşkilatımızı tebrik ederim bugün itibariyle geldiğimizde umduğumuzun çok daha üzerinde ve çok daha az sıkıntıyla bunu gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.



“Gelişmişlik düzeyi eğitimle ölçülür”


Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin sahip oldukları eğitim düzeyi ile ölçüldüğüne değinen Şehitler Ortaokulu Müdürü Mahmut Keskin, “Öğrencilerin önce kendilerine sonra aile ve çevrelerine yararlı olmaları eğitimle olacaktır. İnsanın diğer canlılardan ayrılmasını sağlayan en önemli özelliği aklı ve zekasıdır. Fakat akıl kendiliğinden gelişemez, aklı geliştiren, kullanılmasını öğreten, bilgilerle zenginleştiren okullardır" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç