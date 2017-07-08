Yahşihan’da yenileme çalışmaları ivme kazandı

Yahşihan’ın Kırıkkale Üniversitesine yakın olması sebebiyle öne çıkan mahallelerinden olan Yenişehir Mahallesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, ilerleyen süreçte belediye olarak çalışmalarını daha da genişleteceklerini ifade etti. Yenişehir Mahallesi, Yurtkur Caddesi üzerindeki planlanan çalışmalardan söz eden Başkan Sungur, bu alanda peyzaj, ışıklandırma ve yenileme çalışmaları yapacaklarını, bunun yanı sıra cadde üzerindeki trafiği rahatlatmak için gerekli alt yapıyı oluşturacaklarını ifade etti.

“Halkımız her şeyin en iyisine layık”

İlçedeki park alanı miktarını ciddi oranda artıran Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, bu alandaki çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi. Başkan Sungur, “Emirler mahallesinde park ve oyun alanlarına yönelik birtakım çalışmalarımız var. Vatandaşlarımız ziyaret edecekleri parklarda, çocuklar için oyun alanları, kamelyalar, süs havuzları istiyorlar. Biz de onlar için gerekli çalışmalar yapıyoruz. Yahşihan her şeyin en iyine layık. Hizmetleriniz sonuna vatandaşlarımız için devam edecek" şeklinde konuştu.