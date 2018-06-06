Yüzlerce vatandaş iftar sofrasında buluştu

Balışeyh Belediyesi tarafından 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar sofrasında yaklaşık yüzlerce vatandaş bir araya gelerek orucunu açtı. İftar yemeği öncesi Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti Milletvekili Adayları masaları tek tek dolaşarak vatandaşlar ile selamlaştı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte tutulan oruçlar, dualar eşliğinde açıldı. Katılımlardan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, “Yapmış olduğumuz hayırları kabul eylesin, Cenab-ı Allah bizleri utandırmasın, Canab-ı Allah birliğimizi düzenimizi bozmasın katılımızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum” diye konuştu.

İftar programına katılan ilçe halkıyla bir arada bulunmaktan dolayı son derece memnun olduğunu belirten AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Seçim çalışmaları kapsamı içerisinde ilçelerde de çalışmalarımız devam ediyor. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu güzel büyük alanda siz değerli arkadaşlarımızla bir araya getirdi. Bizi iftarda buluşturdu. Bu mübarek saati, bu mübarek dakikaları sizlerle geçirmemize vesile oldu. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Adaylarından Bayram Salim Bozdemir ve Mustafa Arslan selamlama konuşmasından sonra havai fişekler atıldı.